Суд защитил переписку: Джоли одержала крупную победу над Питтом в споре за винодельню

Верховный суд Лос-Анджелеса вынес постановление в пользу Джоли. Судья отклонил требования 62-летнего Питта о раскрытии личной электронной переписки актрисы, связанной с продажей её доли в винодельне. Суд признал, что эти материалы защищены юридической тайной.

Джоли известна благодаря ролям в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Мистер и миссис Смит», «Малефисента». Питт прославился после съёмок в «Бойцовском клубе», «Семи», «Однажды в Голливуде».

Конфликт между бывшими супругами разгорелся из-за совместной собственности — французского поместья с винодельней Château Miraval. Питт настаивал на получении доступа к конфиденциальной переписке Джоли о продаже её доли в винодельне. Актёр пытался доказать, что эта информация необходима для дела. Судья постановил, что Питт не предоставил достаточных доказательств для раскрытия защищённой переписки. В судебном решении отмечалось, что «Питт не выполнил необходимое бремя доказательства».

Адвокат Джоли Пол Мерфи прокомментировал судебное решение как важную победу своей клиентки. По его словам, это постановление защищает право актрисы на конфиденциальность в продолжающемся споре с бывшим супругом.

Напомним, судебная тяжба между Джоли и Питтом продолжается более восьми лет. Пара завершила официальный развод в декабре 2024 года, однако имущественные споры до сих пор не урегулированы. Кроме винодельни, бывшие супруги продолжают судиться по вопросам опеки над детьми и раздела другого совместного имущества.