Суд взыскал с актера Павла Деревянко 13 млн рублей

Измайловский районный суд постановил взыскать с актера Павла Деревянко и Григория Мулузяна 13 миллионов рублей по иску Сергея Николенко. Кроме того, с ответчиков взыщут проценты, неустойку и судебные расходы.

Напомним, Сергей Николенко был одним из участников схемы крипто-инвестора Мулузяна. Он заявлял, что передал в качестве кредита актеру и инвестору 5 миллионов рублей. Однако своих денег обратно он так и не получил.

Деревянко же подал встречный иск к Николенко с просьбой признать договор между ними недействительным. Сначала суд встал на сторону актера, однако в апелляции изменил решение. Сейчас Григорий Мулузян находится в СИЗО. Деревянко признан по одному из дел потерпевшим.

