Суд отклонил иск к создателям «Слова пацана»: бывший владелец бренда «Ласковый май» проиграл спор о песнях

Как сообщает «РИА Новости», суд вынес решение в пользу кинокомпании «Тумач продакшн» и вдовы солиста группы Светланы Шатуновой.

Николай Коржиков зарегистрировал товарный знак «Ласковый май» еще в 2003 году. В ноябре прошлого года он подал иск против создателей нашумевшего сериала, обвинив их в незаконном использовании песен группы. Ответчиками по делу выступили кинокомпания и вдова покойного солиста Юрия Шатунова. Суд установил, что права на композиции были переданы создателям сериала на законных основаниях. Светлана Шатунова, вдова легендарного певца, предоставила кинокомпании разрешение на использование песен мужа в проекте.

Юрий Шатунов был солистом культовой группы «Ласковый май», чьи хиты стали саундтреком целого поколения. Артист скончался в 2022 году в возрасте 48 лет.

Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых обсуждаемых проектов последних лет. Песни «Ласкового мая» органично вписались в атмосферу картины, действие которой разворачивается в конце 1980-х годов. Именно в это время группа находилась на пике популярности.