«Суд был бы долгим»: сестра Градского высказалась о наследстве артиста

Александр Градский за долгую музыкальную карьеру сделал себе имя и славу, вот почему после его смерти родственники вступили в борьбу за многомиллионное наследство артиста. Тем не менее Наталья Градская, двоюродная сестра певца, добровольно отказалась от своей доли. В интервью для издания «КП» женщина объяснила подобное решение.

По словам Градской, она собиралась подать иск, чтобы отсудить себе дачу и квартиру, но в последний момент передумала. Наталья решила, что собственное время ей дороже, поэтому она посвятит его не судебным разбирательствам, а любимой семье и работе в Ницце. Также сестра музыканта заявила: она вполне обеспечена и совсем не переживает за то, что ее недвижимость досталась другим людям.

«С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже 20 лет, поэтому суд был бы долгим, непростым и затратным. Мое время мне дороже, а то, что недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести», — высказалась Наталья.

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