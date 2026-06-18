Сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового приговорили к 6 годам колонии за убийство звезды «Дома-2»

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Станислав Берестовой известен как сценарист культового ситкома «Счастливы вместе», который шёл на ТНТ. Дмитрий Лукин в своё время участвовал в телепроекте «Дом-2». Мужчины были друзьями.

Трагедия произошла ночью 14 апреля 2025 года, в Вербное воскресенье. Берестовой и Лукин встретились в квартире участника реалити-шоу. Во время застолья между друзьями внезапно вспыхнула ссора во время обсуждения творческих проектов. По данным других источников, причиной конфликта стали 50 тысяч рублей, которые сценарист не вернул. Конфликт перерос в расправу — Берестовой зарезал Лукина.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. После обвинительного вердикта прокурор запросил 9 лет колонии строгого режима. Суд назначил более мягкое наказание — 6 лет 7 месяцев.

Кроме того, Берестовой обязан выплатить компенсацию родственникам погибшего. Мать Дмитрия Лукина подала иск на сумму 2,5 миллиона рублей, однако точный размер компенсации, установленный судом, составил 2 миллиона рублей.

Напомним, действия подсудимого квалифицировали по статье 105 УК РФ («Убийство»). Вердикт присяжных оказался обвинительным, что и предопределило итоговое решение Измайловского суда Москвы.