23:37, 06 декабря 2022
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Стриптизер Сергей Глушко спит со своей собакой
У скандально известного супруга Натальи Королевой появилось новое увлечение.
В последней постельной сцене Тарзана, выложенной им на всеобщее обозрение, нет ничего скабрезного и, тем более, нарушающего закон.
Очаровательный песик с восхищением смотрит на своего хозяина, в то время как сам хозяин глядит в объектив.
Сергей озаглавил это фото no comments, однако подписчики не удержались, и прокомментировали увиденное.
«Это - любовь!» - написали они, и на всякий случай предупредили: «домашние питомцы - разрушители сердец».
Впрочем, Тарзану к публичным семейным сценам не привыкать. Похоже, они лишь повышают его сексуальный тонус.
И прибавляют популярности.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: