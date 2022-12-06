Стриптизер Сергей Глушко спит со своей собакой

У скандально известного супруга Натальи Королевой появилось новое увлечение.

В последней постельной сцене Тарзана, выложенной им на всеобщее обозрение, нет ничего скабрезного и, тем более, нарушающего закон.

Очаровательный песик с восхищением смотрит на своего хозяина, в то время как сам хозяин глядит в объектив.

Сергей озаглавил это фото no comments, однако подписчики не удержались, и прокомментировали увиденное.

«Это - любовь!» - написали они, и на всякий случай предупредили: «домашние питомцы - разрушители сердец».

Впрочем, Тарзану к публичным семейным сценам не привыкать. Похоже, они лишь повышают его сексуальный тонус.

И прибавляют популярности.