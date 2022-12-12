«Страстные мужчины набрасываются как голодные звери»: Наталья Штурм попала в больницу

Одна из самых сексуальных представительниц отечественной эстрады Наталья Штурм пожаловалась на проблемы со здоровьем. 56-летняя певица обратилась в больницу из-за болей. Она выдвинула пикантную причину случившегося.

Исполнительница опубликовала в соцсетях фото, на котором предстала топлес на больничной койке. Женщина отметила, что это снимок без эротического подтекста. Просто она проходит обследование на МРТ. Наталья не понимает, в чем причина ее недуга.

«Несколько раз поднимала тяжести и вполне могла сорвать спину. Также загорала на солнце и это тоже неполезно. А еще… Извините, конечно, но страстные мужчины совсем не думают о целостности вашего бюста, набрасываются как голодные звери, а грудь — это не лимон в чай, аккуратнее надо амортизировать», — написала теледива в соцсетях.