«Страсть прошла»: Анна Калашникова отреагировала на развод Шнурова

Известная певица Анна Калашникова прокомментировала новость о том, что жена музыканта Сергея Шнурова подала на развод после почти шести лет брака. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению артистки, раньше Шнуров был совершенно другим, а состоятельная супруга заставила его «впервые в жизни надеть костюм и бросить пить». Она добавила, что ей жаль, что четвертый брак лидера рок-группы «Ленинград» рухнул.

При этом Калашникова отметила, что после расставания 51-летний Шнуров вновь соберет свою группу и продолжит выступать в прежней манере.

«Думаю, скоро снова Шнур соберет «Ленинград» и будет так же хулиганить, как и прежде. Это был явный мезальянс. Страсть прошла, наступили будни, с которыми оба не справились», — поделилась исполнительница.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл причину развода Сергея Шнурова с молодой супругой.