«Страшный стресс для него»: Николай Расторгуев высказался о карьере сына и схожести с ним

Певец Николай Расторгуев рассказал о подготовке сына к дебюту на большой сцене. Павел заменит отца в этно-опере «Князь Владимир». Сейчас молодой человек записывает свои партии, и лидер группы «Любэ» очень ему в этом помогает. Подробности выяснил РЕН ТВ.

По словам Расторгуева, он дает наследнику советы по поводу вокала, так как со стороны всегда лучше слышно, если есть проблемы. Но в целом, уверен певец, Павел хорошо справляется с поставленной перед ним задачей.

«Я поправлял некоторые моменты, которые мне показались не совсем убедительными. Это обычная история, кстати», - поделился артист.

Николай считает, что его сын – хорошая замена ему в этно-опере. У Павла отличные вокальные данные, к тому же он сильно похож на отца, поэтому некоторые зрители даже не смогут понять разницы. Однако, как признался певец, его наследник сильно волнуется, ведь до этого он никогда особо не выступал на публике.

«Приклеили бороду — никто и не отличит вообще, я это или он. Я знаю по себе, что это страшный стресс для него, потому что выйти на публику с таким мизерным опытом. Конечно, какие-то черты он действительно перенял. Гены, что сделаешь!» - заявил Николай Расторгуев.

Напомним, что в опере заменили и актера главной роли, которую исполнял певец SHAMAN. Теперь вместо него на сцену будет выходить хореограф Даниил Благов. Исполнителю хита «Я русский» пришлось уйти из проекта из-за загруженного графика.

Ранее появилась информация, что Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 млн рублей.