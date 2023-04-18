«Страшно больна»: 54-летняя Валерия заговорила о проблемах со здоровьем

Валерия относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые делятся подробностями о себе. Певица охотно обсуждает с публикой скандалы коллег и брак с Пригожиным. На днях артистка отметила 54-летие, и в честь этого события она дала новое интервью изданию ТАСС, в котором вспомнила неприятный случай из карьеры.

Валерия уже долгое время радует россиян своими выступлениями. Ни для кого не секрет, что ее наставником когда-то являлся сам Иосиф Кобзон. Музыкант умер несколько лет назад, но советы учителя она до сих пор помнит. По словам знаменитости, каждый раз выходя на сцену, у нее в голове звучит высказывание Кобзона: «Артист не должен жаловаться ни на что». Вот почему, когда она оказалась в тяжелевшей ситуации, связанной с самочувствием, Валерия не отменила выступление, а вышла к зрителю и подарила ему радостные эмоции.

«Я была страшно больна. Я с трудом говорила, у меня был жуткий насморк. А проект был очень сложный, как и репертуар. Думала, что это конец. Но совет стоял у меня в голове колом», — высказалась Валерия.

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