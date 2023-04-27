Страшная Яга: Бедрос Киркоров рассказал какие мультики нравились Филиппу

27 апреля в прокат выходит новый мультфильм «Яга и книга заклинаний».

На премьере фильма побывал Бедрос Киркоров со своими внуками - 11-летней Аллой-Викторией и 10-летним Мартином.

Народный артист России сейчас под прицелом прессы: все обсуждают его неожиданный развод после 20 лет брака.

Сам Бедрос проговорился, что его 73-леняя супруга Людмила Александровна Смирнова не хочет переезжать в столицу из Нижнего Новгорода, где у нее фермерское хозяйство.

А 90-летнему Киркорову-старшему сегодня как никогда нужна поддержка и уход.

Как сообщает издание kp.ru, Мультик Бедросу понравился. Впрочем, он признался, что ему больше по душе иная сказочная стилистика.

«Наше поколение, конечно, совсем другое. Филипп рос на страшной Яге. А по своим внукам я заметил, что дети уже отвыкают от страшной бабы Яги».

«Симпатичную», по меткому определению Киркорова-старшего бабу Ягу, придумал продюсер Александр Чистяков.

Он рассказал, что анимационный фильм свел воедино известных сказочных персонажей и «несколько совершенно новых героев».