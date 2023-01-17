Страшная травма: Лариса Удовиченко сломала позвоночник на съёмках

Народная артистка России оказалась в московской больнице. По словам случайных очевидцев – в 26-й, клинической, причем, по скорой.

По словам одного близкого ей человека, просившего не называть своего имени – с компрессионным переломом позвоночника, полученным во время очередных съемок.

67-летняя киноактриса до последнего времени оставалась очень востребованной. На начало 2023 года она была занята сразу в нескольких фильмах: «Спасская-2», «Мир, дружба, жвачка-3», «Земский доктор. Восемь лет спустя», «Эффект домино», а также в проекте «Зимняя вишня-4».

Официальной информации о состоянии здоровья Удовиченко нет, родственники хранят молчание.

Последняя телепремьера с ее участием состоялась 5 сентября прошлого года на канале «Домашний». Это был четырехсерийный фильм Олега Штрома «Где живет Надежда?»

Верим, что надежда на выздоровление и восстановление Ларисы Ивановны Удовиченко остается.