Страшная правда: Блогер Настя Цветаева стала жертвой отчима извращенца

Жуткое заявление сделала прессе актриса, блогер и журналист Анастасия Цветаева.

По словам женщины, по всем признакам она может считаться жертвой домашнего насилия, так как на протяжении шести долгих лет, ее приемный отец постоянно издевался над ней, держа десятилетнюю девочку в сексуальном.

При этом, - уверяет Цветаева, - моя мать про эти ужасы всё хорошо знала, но ровным счетом ничего не предпринимала, чтобы избавить меня от этого кошмара.

Кроме того, Анастасия заявила, что и ее мать, в свою очередь, тоже была жертвой педофила, однако это, по мнению Цветаевой, не освобождает родительницу от ответственности.

Я считаю, что как таковых биологических родителей у меня просто нет, так как по большому счету родная мать отдала меня «на растерзание» отчиму-«извращенцу».