«Страшная и тупая»: шеф-повар Ивлев высказался о женщинах из ресторанного бизнеса

Популярный шеф-повар Константин Ивлев бросил несколько оскорбительных фраз в адрес женщин в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром», где ведущим является известный певец Баста. Публика была в шоке от его высказываний.

Во время шоу Константин упомянул женщин, когда его попросили перечислить критерии плохого ресторана. Он поставил их в один ряд с грязью и запахом кухни.

«Третий (критерий) — это когда к тебе подходит страшная хостес! Либо администратор, страшный человек! В пустом зале еще задает вопрос: «А вы столик резервировали?». Мало того, что она страшная, она и тупая еще», — выпалил звезда.

А в интервью уже на другом канале, в YouTube-шоу «Георгий за кадром» Константин посоветовал женщинам не становится шефами в ресторанном бизнесе. По его мнению, эта работа сделает их характер сильным, что осложнит поиск достойного партнера для любви.

«Это все-таки очень сложные женщины, потому что они яркие, у них висят два больших яйца. И чтобы быть в гармонии с жизнью, им надо найти мужчину, у которого яйца еще больше. Как правило, они такого сделать не могут», – сказал Ивлев.

Напомним, что не так давно шеф затронул представительниц древнейшей профессии. Он заявил, что они необходимы обществу в случае, если жена не готова для любовных утех.