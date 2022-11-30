Странная Звезда: на концертах певца SHAMANа никто не танцует

Странную особенность обнаружили подписчики набирающего популярность певца Ярослав Дронова, известного под сценическим псевдонимом Shaman.

Несмотря на растущую аудиторию, большая часть посетителей концертов Дронова в российских регионах - взрослые женщины и мужчины. В социальных сетях его фоловерам тоже все больше за пятьдесят. Кроме того, есть основания полагать, что далеко не все композиции Ярослава можно в полной мере назвать танцевальными

Публике в Череповце явно не до танцев, - пишут в комментариях, - все застыли как вкопанные.

Известный своим хитом "Я-Русский" Shaman медленно, но верно приобретает репутацию народного, молодежного певца.

Вот только так ли он популярен среди подростков на самом деле еще предстоит выяснить.