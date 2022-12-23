«Столько лжи»: оскандалившуюся Наргиз вывели на чистую воду

Совсем недавно у Наргиз вышло новое интервью, в котором она откровенно рассказала о своей депортации. По словам певицы, в московском аэропорту она не смогла пройти паспортный контроль, за что сотрудники со слезами на глазах перед ней извинялись и объясняли сложившуюся ситуацию. Тем не менее не всем понравилось это заявление Закировой. Кто-то посчитал, что таким способом артистка хочет вызвать жалость у россиян, а кто-то поспешил вывести ее на чистую воду. К числу последних относится продюсер Леонид Дзюник.

В эксклюзивной беседе с порталом «BLITZ+» мужчина обвинил Наргиз во лжи. По информации Леонида, Закирова обладает сложным и скандальным характером, поэтому по ней будут плакать только продюсеры, и то от счастья.

«У нас из-за Пугачевой не плакали, а тут из-за Наргиз. Скорее всего, плакать будут от счастья те организаторы, которым она выносила мозги. С этой дамой столько лжи», — возмутился Дзюник.

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