«Столкнулся с другим менталитетом»: Андрей Носков о трудностях после переезда в Россию

Актёр Андрей Носков переехал в Россию в 17 лет для поступления в театральное училище. До этого будущая звезда «Моей прекрасной няни» жил в украинском городе Новая Каховка. В своём новом интервью мужчина откровенно рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после того, как он покинул родную страну.

Андрей признаётся, что приехал в Россию в тот период, когда она кардинально менялась: появлялись запрещённые писатели, а сама жизнь начала перестраиваться. Вот почему выходцу из маленького провинциального городка пришлось нелегко в «сложнейшем социальном мегаполисе». «В чём-то я до сих пор провинциален, и эта наивность мне нравится. Тогда менталитет столкнулся с другим менталитетом. Я промокал постоянно под дождем, замерзал зимой и голодал», – поделился воспоминаниями Носков.

Также артист дал совет начинающим коллегам. Андрей убеждён, что важно найти баланс между ироничным отношением к себе и серьезным восприятием профессии. Именно это помогло ему достичь высот на актерском поприще.

ФОТО: East News