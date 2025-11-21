«Сто раз задумаешься»: почему лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову не стоит включать в райдер штрафы

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев ответил на недавнее требование лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова включить в райдер штрафы для организаторов его выступлений. По мнению эксперта, это может негативно сказаться на репутации певца.

В беседе с NEWS.ru Бабичев отметил, что системы штрафов есть у всех артистов и, как правило, санкции уже прописаны в требованиях к организатору. Однако их сумма обычно не превышает 400-800 тысячи рублей. Причем они не выписываются за такие банальные вещи, как селфи со звездой или кейтеринг неподобающего уровня.

«Суммы, конечно, гигантские, если они правдивы. Лишняя головная боль для любого организатора, для любого промоутера. Сто раз задумаешься по поводу того, приглашать ли “Ленинград” к себе на мероприятие, и чем это в конце концов обернется», — заявил критик.

Бабичев напомнил, что Шнуров всегда выступал в образе простого человека, близкого к народу. Однако опубликованная ранее в СМИ информация о его райдере, может «стереть эти черты» и «отдалить» исполнителя от слушателя.

«Шнуров, конечно, может устанавливать такие требования, но, на мой взгляд, это отдаляет его от народа», — заключил Бабичев.

Ранее мы писали, что Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф, наложенный на компанию-организатора концертов группы «Ленинград» в регионе в конце мая 2025 года.