Стилиста Влада Лисовца приняли за Сару Джессику Паркер на новом видео

Стилиста Влада Лисовца приняли за актрису Сару Джессику Паркер на новом видео. Он был в футболке и шортах и, как обычно, с длинными волосами.

Лисовец снял видео из Баку, где родился. В ролике стилист катался на велосипеде, сидел на лавочке. Он был в солнечных очках, а на лицо падали волосы.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА так прокомментировал видео: «Не сразу поняла, что это Лисовец. Думала, это Сара Джессика Паркер».

Ранее стилист рассказывал, как пережил тяжелый кризис в 40 лет. В тот период ему помогла книга «Маленький принц». Лисовец говорил: после прочтения он «убил Влада и дальше стал жить Владислав».

Также стилист размышлял о любви публики: он пришел к выводу, что приобрел внимание аудитории благодаря внутреннему ребенку. Лисовец не боится быть смешным и радовать окружающих. Стилист говорил, что любит красиво жить и всегда завышает гонорар.