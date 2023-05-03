Стилист Рогов задаст звездам уникальный дресс-код на музыкальной премии телеканала RU.TV

Телеканал RU.TV назначил стилиста Александра Рогова ведущим звездной дорожки на своей музыкальной премии. Гостям мероприятия зададут уникальный дресс-код на праздничной церемонии.

23 мая в «Крокус Сити Холле» пройдет XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Неотъемлемой составляющей церемонии и ковровой дорожки станут звездные образы, вдохновленные известным экспертом моды Александром Роговым. Главная тема нарядов – РУССКИЙ АРТ.

Стилист предлагает гостям церемонии искать идеи для нарядов на картинах представителей русского классического искусства. Например, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ивана Шишкина и Ильи Репина, а также современных художников.

Кроме этого, предлагается использовать «говорящие» принты и аксессуары, создавать коллаборации с молодыми российскими дизайнерами и брендами.

Подчеркивается, что своими образами звезды смогу почтить память двух великих российских модельеров. Напомним, что этой весной ушли из жизни Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

«Будьте смелыми! Креативными! Бесшабашными! Помните – звездная дорожка – это способ заявить о себе!» – обратился Александр Рогов к участникам церемонии.

Он добавил, что необходимо показать новому поколению, к чему нужно стремиться. Также Рогов призвал объединяться с актуальными российскими марками, стилистами и контент-криэйторами.

Эксперт моды 23 мая в прямом эфире разберет и прокомментирует образы звезд, а зрители смогут взять на заметку удачные идеи нарядов.