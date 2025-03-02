«Стервочки первые выходят замуж»: разведенная Алсу решила устроить личную жизнь знакомому

Разведенная певица Алсу решила помочь знакомому мужчине устроить личную жизнь. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ исполнительница хита «Зимний сон» призналась, что у нее на примете есть несколько потенциальных невест для Алексея Воробьева.

Недавно Алексей Воробьев заявил, что хочет жениться, но пока не встретил девушку мечты. Певец отметил, что ищет «умную, красивую, желательно талантливую» невесту. Он пошутил, что у будущей избранницы должен быть «варьируемый пробег», а также желательно, чтобы она была «без рестайлинга, тюнинга и обвеса».

Пережившая громкий развод летом 2024 года Алсу вызвалась помочь коллеге наладить личную жизнь. По словам знаменитости, у нее есть свободные подруги «с прекрасным характером», которые идеально подойдут Алексею Воробьеву. Артистка возмутилась, что «покладистым» девушкам сложно выйти замуж, в отличие от «стервочек».

«У меня есть одинокие подружки — очень красивые, хорошие, с прекрасным характером. Передайте Леше. Реально, иногда смотришь: хорошенькая и покладистая, все при ней, а, извиняюсь, какие-нибудь стервочки первые выходят замуж. Закон подлости», — высказалась Алсу.

Напомним, в 2024 году Алсу пережила расставание с мужем после 18 лет брака. В конце мая певица неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, несмотря на наличие троих общих детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода артистка стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Ранее мы писали о том, что разведенную Алсу заметили в объятиях актера Константина Крюкова.