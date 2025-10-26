«Степаненко ему покажется котенком»: у Татьяны Брухуновой может быть доступ ко всем документам Петросяна

Татьяна Брухунова вернулась в Москву из Африки и поспешила похвастаться заботливостью 80-летнего мужа, юмориста Евгения Петросяна, который встречал ее с букетом цветов и пиццей. При этом в окружении пары говорят, что Татьяна якобы нашла способ сделать сатирика более «послушным» после разлада в семье.

«У Тани доступ ко всем документам мужа, она знает всю его подноготную, может оставить его без рубля в кармане и без детей, Степаненко ему покажется котенком», - отметила знакомая Брухуновой в беседе с Telegram-каналом «Свита короля».

В СМИ несколько раз появились сообщения о разладе в звездной семье. Петросян якобы поссорился с Брухуновой из-за ее образа жизни. Юморист угрожал Татьяну оставить без наследства. Она, в свою очередь, доказывала, что может быть заботливой матерью и не транжирить деньги.

«Зря он ей угрожал», - констатировала неназванная приятельница Брухуновой.

Ранее сообщалось, что Татьяна обиделась на Евгения Петросяна из-за отсутствия подарка на день рождения дочери. Ежегодно Брухунова получала от мужа букет и дорогой презент, однако в этот раз Петросян поздравил только маленькую Матильду.