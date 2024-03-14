Стендап-комик Женя Искандарова рассказала, как ела тараканов на съемках шоу

Стендап-комик Женя Искандарова стала гостьей шоу #2ЮЛИ на «Юмор FM». Девушка рассказала ведущим об участии в реалити-шоу «Сокровища императора», которое снимали в Китае.

Женя назвала проект масштабным и отметила, что участники сражаются за огромную сумму 1 миллион юаней, а это – 14 миллионов рублей. До этого юмористка участвовала в шоу «Новые Звезды в Африке», где ей пришлось проходить сложные испытания. Артистка не верила, что победила и выиграла пять миллионов рублей.

«Из самого приятного мне нужно было съесть пять каких-то странных блюд. Но почему это приятно, потому что я видела в глазах соперников, что им было еще больше неприятно, чем мне. И от этого как-то прямо заводилась», – поделилась звезда.

Искандарова ела тараканов и рассказала о своих ощущениях. По ее словам, насекомые будто были готовы к тому, чтобы их съели.

«Он не живой и сухой. И это немного похоже на то, как будто ты ешь семечки. Вот прям с шелухой. Но если честно, немножко пованивает. У него же есть внутренности, вот эти все, а он тоже не пойми, что ест», – объяснила она.

Ведущие шоу на «Юмор FM» поинтересовались, как девушка все успевает. А Женя добавила, что ко всему прочему поддерживает порядок в доме.