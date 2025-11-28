Стас Михайлов: «Время с родными и близкими – это самое дорогое, что есть»

Народный артист России стал гостем утреннего драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио», где представил новую песню «Летай» и откровенно рассказал о главных ценностях в жизни.

Певец приехал в студию к ведущим Денису Курочкину и Ивану Броневому с особым подарком для слушателей. Релиз трека «Летай» состоялся ночью накануне эфира, и Стас Михайлов решил лично представить его на «Авторадио».

Эту песню Стас написал полностью сам, что для артиста стало редкостью в последнее время. Но главная фишка: в создании композиции помогал искусственный интеллект.

«На самом деле была история с ней: я записал, делали пять аранжировщиков, но не нравилось вообще. Сейчас открою секрет: с одним талантливым человеком мы подали мысль: пусть искусственный интеллект покажет, как песня будет красиво двигаться по груву», — поделился Стас Михайлов.

Певец признался, что очень требовательно относится к своему творчеству и никогда не выпустит песню, которая ему самому не нравится. Результат превзошел все ожидания — бодрая и в то же время пронизывающая до глубины души композиция уже готовится стать хитом концертных программ артиста.

В разговоре с ведущими Михайлов затронул особенно важную для себя тему — семью и новогодние традиции. За месяц до главного праздника года народный артист заявил, что его заветная мечта — провести новогодний вечер дома, в кругу близких.

«Я честно вам скажу – для меня это большая редкость. И с годами начинаешь это очень сильно ценить, потому что все остальное есть. А вот время, чтобы общаться со своими родными и близкими – это самое дорогое, что есть», — признался Стас.

Артист добавил, что именно в новогоднюю ночь хочется сохранить те теплые ощущения из детства — елку, домашний уют и семейное тепло. Правда, график звезды таков, что уже с 3 января стартует новый концертный тур.

Стас Михайлов не только презентовал песню в радиоэфире, но и принял участие в необычном батле комплиментов для слушательницы Ирины. Артист соревновался с ведущим Иваном Броневым, кто лучше сможет растопить женское сердце.

«Ирочка, я не видел вас, но хочу сказать, что как в песнях у меня основа всего — это любовь, пусть и у тебя, душа моя, будет любовь на первом месте, тогда тебе жизнь улыбнется взаимностью», — сказал певец.

Победу одержал, конечно же, Стас Михайлов, покорив слушательницу искренностью и теплотой. А счастливая Ирина получила в подарок от артиста и ведущих драйв-шоу билеты на мартовский концерт народного артиста.