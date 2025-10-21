Стас Костюшкин не скрывает, что пользуется патчами для глаз. Об этом сообщает mk.ru.

Певец Стас Костюшкин на днях появился на концерте в Кремле. Артист исполнил три песни, после чего поспешил покинуть мероприятие. Уже на обратном пути на красной дорожке его встретила Лера Кудрявцева, которая прильнула к накаченному телу певца.

Судя по всему, артист очень торопился уехать с концерта. Именно поэтому журналисты заметили его уходящим из зала с патчами на глазах.

Несмотря на маскировку в виде темной шапки представители прессы запечатлели Костюшкина на выходе.

Напомним, Стасу Костюшкину — 54 года. Он не отрицает, что прибегал к помощи косметологов. Так, певец рассказывал об инъекциях ботокса.

