«Старые обиды всплыли на поверхность»: Инстасамка чуть не подралась с Безруковой в шоу

Об этом сообщает телеканал ТНТ.

Инстасамка стала известна как провокационная блогер и певица. Она регулярно участвует в скандальных проектах и не скрывает эмоций на камеру. В четвертом эпизоде третьего сезона шоу «Сокровища императора» напряжение между участниками достигло предела. Инстасамка и Ольга Безрукова чуть не устроили драку во время испытаний. Конфликт довел Безрукову до слез.

Одновременно у Инстасамки обострились отношения с мужем Олегом Еропкиным. Уже в первый день испытаний старые обиды супругов всплыли на поверхность. Атмосфера высокой конкуренции в проекте спровоцировала ссору между ними.

Помимо конфликтов, в шоу случились и романтические моменты. Участница Ира Пинчук поцеловалась с комиком Михаилом Галустяном. Этот поцелуй вызвал бурную ревность другого участника — Марвина, который завидовал актеру.

В четвертом выпуске команды пополнились новичками. Бузова и Галустян встречали их вместе. В команду «оранжевых» присоединился футбольный тренер Леонид Слуцкий, который не упустил случая пошутить о личной жизни телезвезды Ольги Бузовой. Тренер намекнул на ее неудачный брак, что стало объектом шуток между участниками.

Напомним, главный приз шоу «Сокровища императора-3» составляет 1 миллион юаней. Участники проходят испытания на прочность, силу воли и эмоциональную стойкость, перемещаясь по городу в рамках майских праздников 2026 года. Эфир четвертой серии состоялся вечером 3 мая на ТНТ.