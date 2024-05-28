Старшая дочь певицы Алсу планирует получать медицинское образование. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова спустя 18 лет брака. Певица воспитывает троих детей: 17-летнюю дочь Сафину, 7-летнего сына Рафаэля и 16-летнюю Микеллу.

Однако уже известно, что старшая дочь Сафина не пойдет по стопам матери. Как сообщают журналисты, девочка готовится сдавать экзамены и поступать в медицинский университет. Название вуза не уточняется. Дочь певицы планирует изучать медицинскую генетику.

А вот Микелла продолжает заниматься музыкой — после скандала, связанного с нечестной победой в шоу «Голос», девочка записывает ролики с вокалом в своих соцсетях.

Сын певицы Рафаэль тоже приучается к искусству — он уже учится играть с преподавателем на фортепиано.

Ранее мы писали о том, что звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина заявила о минусах актерского образования.