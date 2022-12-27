Стареющий Боярский не дождался подарка на день рождения

Михаил Боярский: главному российскому д’Артаньяну стукнуло 73 На 73-ю годовщину Михаил Боярский получил любимый подарок: семейные посиделки.

Боярскому 73! Но главный д’Артаньян страны полон надежд и планов.

Отец сейчас целиком и полностью сосредоточен на семье, - уверяет его сын, депутат Госдумы Серей Боярский. – сам ездит за покупками, что-то чинит или мастерит по дому, встречает жену из театра.

Сергей немного лукавит. Михаил Сергеевич играет в Ленсовете вместе с супругой, и следующий месяц у него уже расписан постоянными репетициями, а билеты на спектакли с участием Боярского и Ларисы Луппиан давно распроданы.

Боярский - футбольный болельщик со стажем и без футбола свою жизнь не мыслит. Когда сборную России, костяк которой состоит из игроков «Зенита», не пустили на ЧМ-2022, Боярский все равно отправился в Катар. И, как говорят, болел там «за красивый футбол».

Свой день рождения главный мушкетер страны по традиции встречает в кругу семьи. Общение с домашними для него – лучший подарок.

Вы не поверите, но отец никогда не любил повышенное к себе внимание, в том числе и на дни рождения, - говорит Сергей. – А еще он не любит сюрпризов.

Впрочем, один сюрприз, самый желанный подарок, по словам сына, - Боярский-старший все же не получил.

Актер всё ещё ждет приглашения вновь сняться в кино, при условии, что будет уверен в сценарии и в режиссере.

Стареющий д’Артаньян по-прежнему весьма требователен в этом вопросе.