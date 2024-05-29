«Стараюсь не есть после пяти вечера»: Татьяна Буланова голодает ради красивой фигуры

55-летняя певица Татьяна Буланова старается тщательно следить за собой. В прошлом году она вышла замуж за мужчину, который младше артистки на 19 лет. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что ради красивой фигуры не ест после пяти вечера.

Усилия дают результат: Татьяна выглядит стройной и подтянутой, а секрет ее фигуры заключается в отсутствии ужинов.

«Уже 25 лет стараюсь не есть после пяти вечера. И я не ем жареное, жирное, вредное — никаких „майонезов“. Люблю простую, но острую пищу. Спортом не занималась никогда», — цитирует Буланову Teleprogramma.pro.

Недавно певица начала посещать театральную студию, чтобы поддерживать тело в тонусе.

В одном из недавних интервью артистка рассказывала, что с конца 90-х ест только один раз в день. С утра в ее меню легкий перекус с чаем, в обед что-то существенное, а от ужина певица отказывается. Такой метод называется интервальным голоданием.

Новый брак исполнительницы нередко критикуют из-за слишком большой разницы в возрасте супругов. Многие хейтеры считают, что Татьяна даже спать ложится с макияжем, чтобы удержать возлюбленного. Однако, как заявила сама вокалистка, все совсем наоборот. Она не стала за собой как-то по-особенному следить после встречи с Валерием.

Ранее певица Татьяна Буланова после интервью сайту «Страсти» подтвердила, что с актером Олегом Алмазовым ее связывает исключительно дружба. Она опровергла романтические отношения с артистом и отметила, что супруг Валерий Руднев знаком с актером.