«Становится не по себе»: режиссер байопика о Юрии Хое рассказал, почему выбрал Никиту Кологривого

Как пишет kp.ru, решающими факторами стали внутренний дух актера и его способность глубоко погружаться в образ.

Владимир Щегольков известен как режиссер драматических фильмов. Сейчас он работает над байопиком о легендарном музыканте Юрии Клинских, более известном как Юрий Хой. Фильм будет посвящен последним трем дням жизни лидера культовой группы «Сектор Газа». Режиссер поделился, что Кологривый производит сильнейшее впечатление на всю съемочную группу своей самоотдачей. Перед дублями актер сидит в наушниках, настраиваясь на нужную волну.

«Знаете, он настолько сильно иногда погружается в роль, что становится даже как-то не по себе», — признался Щегольков.

Режиссер также раскрыл творческие решения по работе над образом. Команда отказалась от характерного воронежского «гэканья», но сохранила особую мелодику речи Юрия Хоя. «Кстати, наша команда осознанно отказалась от специфического воронежского "гэканья", но от мелодики речи Хоя — нет», — отметил Щегольков.

Напомним, Никита Кологривый стал известен благодаря роли в сериале «Слово пацана». Актер активно снимается в кино и продолжает набирать популярность у зрителей. Роль Юрия Хоя может стать одной из самых серьезных работ в его карьере.