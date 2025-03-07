«Становится лень ходить в зал»: Прохор Шаляпин недоволен своей внешностью в 41 год

Артист Прохор Шаляпин рассказал, что недоволен своей внешностью. По его словам, в 41 год сложно заставить себя заниматься спортом, поэтому из-за лени он набрал лишних 10 кг.

В личном блоге Прохор поделился, что раньше следил за собой, ходил в зал и много бегал. Это помогало ему поддерживать стройную фигуру.

«Но годы берут свое. Мозг становится ленивым с годами. Мне сейчас 41 год, и, конечно, уже становится лень ходить в зал», - рассказал шоумен.

То, что сейчас Шаляпин видит в зеркале, его не особо устраивает, поэтому он решил взять себя в руки. В планах у артиста возобновить спортивные тренировки. Причем Прохор будет заниматься с личным тренером, чтобы добиться хорошего результата.

«Протеинчик сейчас мне в помощь и тренажерный зал», - заявил артист.

К слову, в 2024 году Прохор стал мемом в Сети из-за своего образа жизни. Молодое поколение пользователей назвало его кумиром из-за пропаганды гедонизма.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами.