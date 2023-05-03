Становилось только хуже: почему лечение на Западе не пошло на пользу Валентину Юдашкину

В мире отечественной моды произошла большая потеря: на 60-м году жизни скончался Валентин Юдашкин. Долгое время мужчина боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Модельер был в хороших отношениях со всеми звездами отечественного шоу-бизнеса, вот почему они не скрывают горечи от пережитой трагедии. В новом интервью для kp.ru Нелли Кобзон высказалась о тяжелой судьбе Юдашкина.

По словам знаменитости, она до сих пор не может поверить в происходящее, поскольку еще совсем недавно они обсуждали совместные творческие планы. При этом известный модельер не говорил о том, что ему стало хуже.

Кобзон сообщила: Юдашкина лечили на Западе, но положительная динамика не была обнаружена. Ситуация изменилась после того, как ему предложили новое лечение в Москве в Институте онкологии. Валентину подобрали «волшебное лекарство», вернувшее его к жизни.

«Он начал ходить, стал гулять, разговаривать. Стал вести жизнь человека, по которому не скажешь, что он болен. Он планировал будущее», — сообщила Кобзон.

Ранее онколог Долгополов назвал истинную причину смерти Юдашкина. Высказывание эксперта смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Рената Литвинова заговорила о тяжелой судьбе Вячеслава Зайцева. Светская львица заявила: «Здесь ему было трудно». Полное высказывание актрисы читайте здесь.