18:49, 11 января 2023
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Лолита Милявская хочет вернуться к Цекало
К своему 60-летнему юбилею певица начала готовиться заранее.
И даже посоветовалась со своими подписчиками, какие песни стоит включить в репертуар.
Один из вариантов, вернутся к Цекало, а точнее к репертуару дуэта, с которого в свое время у Лолиты начались творческие, а затем и семейные отношения со знаменитым российским певцом.
- В силу характера я не очень-то люблю возвращаться к уже сделанному, - засомневалась артистка.
Поклонники отреагировали неожиданно. Конечно взять. Новое – это хорошо забытое старое, хиты не стареют, погрузите нас в ностальгию!
Насколько актуальны окажутся шлягеры начала 90-х в конце 2023 года?
Кабаре-дуэт «Академия» блистал на вершине российского музыкального Олимпа почти 20 лет.
В то время, как личные отношения Лолиты и Александра продержались всего три месяца.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: