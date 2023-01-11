Лолита Милявская хочет вернуться к Цекало

К своему 60-летнему юбилею певица начала готовиться заранее.

И даже посоветовалась со своими подписчиками, какие песни стоит включить в репертуар.

Один из вариантов, вернутся к Цекало, а точнее к репертуару дуэта, с которого в свое время у Лолиты начались творческие, а затем и семейные отношения со знаменитым российским певцом.

В силу характера я не очень-то люблю возвращаться к уже сделанному, - засомневалась артистка.

Поклонники отреагировали неожиданно. Конечно взять. Новое – это хорошо забытое старое, хиты не стареют, погрузите нас в ностальгию!

Насколько актуальны окажутся шлягеры начала 90-х в конце 2023 года?

Кабаре-дуэт «Академия» блистал на вершине российского музыкального Олимпа почти 20 лет.

В то время, как личные отношения Лолиты и Александра продержались всего три месяца.