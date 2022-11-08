Стало известно, почему Собчак вернулась в Россию

В последнее время страсти вокруг Ксении Собчак кипят. Так, недавно стало известно о том, что ее коммерческий директор был задержан из-за обвинения в мошенничестве, после этого в доме журналистки были произведены обыски, а затем появилась информация о том, что звезда покинула территорию РФ. Сейчас Ксения всё-таки вернулась в Россию. Виталий Бородин, бывший адвокат Собчак, предположил, с чем связан её приезд в родную страну.

По мнению юриста, правозащитникам удалось убедить журналистку дать показания по делу о мошенничестве, иначе Ксению могли бы объявить в федеральный розыск. «Я думаю, что ей поставили определенные условия - она должна приехать и дать показания по данному делу. Ей могли объяснить, что она может быть объявлена официально в федеральный розыск. Если Собчак добровольно приедет и даст показания - тогда все вопросы будут сняты. Все прекрасно понимают, что никто бы не стал просто так проводить обыски в ее доме», – поделился мнением Виталий.

Также мужчина добавил, что, в случае дачи показаний, все санкции с журналистки будут сняты. «Ксения Анатольевна – неглупый человек. Думаю, что она уже обсудила произошедшее с адвокатами, выработала позицию», – сообщил Бородин.