Стало известно, почему Лариса Гузеева теперь лепит пельмени

Поклонники Ларисы Гузеевой давно и упорно допытываются, что побудило телеведущую уйти с телевидения. Неужели после закрытия ток-шоу «Давай поженимся» звездной актрисе не нашлось места в телеэфире?

Чем сейчас занимается заслуженная артистка России, сыгравшая боле полусотни ролей в кинематографе?

И вот, наконец, Лариса Андреевна поделилась новостями в своем блоге.

Оказалось, она лепит пельмени. Но не себе на ужин, а нам с вами! Вместе со своей подругой и помощницей Наташей 63-летняя звезда запустила собственную марку пельменей и вареников.

«Многие спрашивают меня, почему именно пельмени? Потому что у нас с Наташей это получается лучше всего!»

Что касается работы на телевидении, то «с телевизора, как вы говорите, меня никто не попер. Кино у меня тоже есть. А это – для души и сердца», - призналась актриса.