Стало известно о состоянии страдающей деменцией 83-летней Светланы Светличной

Страдающая деменцией заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится под присмотром родственников. Об этом рассказал актер Иван Николаев. Он отметил, что 83-летней звезде комедии «Бриллиантовая рука» необходим покой.

«Она с родственниками, родственники о ней беспокоятся. Она — под крылом, под их защитой. И человека нужно оставить в покое и дать наслаждаться старостью. Я иногда звоню Ольге, невестке, она говорит, что все в порядке», ― сказал Николаев Пятому каналу.

В 2021 году у Светланы Светличной диагностировали деменцию. На фоне болезни у актрисы проявились и другие психические заболевания, поэтому она проходила лечение в специализированной клинике.

Ранее мы писали, что Ольга Ивашова - невестка Светланы Светличной - опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации 83-летней актрисы. По ее словам, никакой пневмонии у Светличной не было и нет. При этом она признала, что состояние здоровья актрисы оставляет желать лучшего.