Стало известно о промежуточных итогах суда за права на песни Юрия Шатунова
Адвокат семьи Юрия Шатунова рассказал о переносе дела против Разина в Сочи.
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Адвокат семьи Юрия Шатунова рассказал о переносе дела против Разина в Сочи, об этом сообщает aif.ru.
Адвокат Сергей Васильев, который борется за права семьи Юрия Шатунова на песни «Ласкового мая», написанные Сергеем Кузнецовым, рассказал о ходе судебного дела. По словам юриста, рассказы Андрея Разина о том, что вдове музыканта якобы отказали в удовлетворении иска, вранье.
«Разин заявил, что суд 4 декабря якобы отклонил иск Светланы Шатуновой, вдовы Юрия Шатунова. Это не соответствует действительности и истинному положению дел. Суд определил место, где процесс продолжится», — объяснил он.
Васильев рассказал, что теперь заседания будут проводиться в суде города Сочи, куда и перевели иск.
«Крайнее заседание суда состоялось в Ставрополе 4 декабря в открытом режиме. На нем было принято решение, что дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в Сочи, поскольку именно там зарегистрирован соответчик Разина — Руслан Филатов», — добавил юрист.
По словам адвоката, следующее заседание состоится уже в 2024 году.
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