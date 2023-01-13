Стало известно, куда пропала Анна Семенович

В конце минувшей осени популярная певица и актриса начала пропадать с эфиров и соцсетей. На ноябрьской вечеринке телеканала RU.TV Семенович обмолвилась, что недавно уже в третий раз перенесла коронавирус.

Доктора прописали мне огромное количество витаминов и железа, - поделилась телезвезда. – коронавирус очень сильно вымывает иммунитет и витамины из крови.

Тогда же выяснилось, что врачи запретили Анне посещать тренажерные залы и заниматься спортом.

А затем Семенович пропала из своего личного блога.

И тут уж слухи о ее обострившейся болезни начали нарастать со скоростью снежной лавины. Но вот – радостная новость. Ее создала сама Анна Семенович, выложившая селфи с одного из зарубежных курортов.

Отдыхаю, сорри!... Тут так мне хорошо! – признается пропавшая дива.

И в самом деле, солнце, соленый ветер и панорама морского залива – лучшая микстура от всех болезней!