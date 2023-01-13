13:22, 13 января 2023
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Стало известно, куда пропала Анна Семенович
Пропавшая Анна Семенович внезапно объявилась на курорте.
В конце минувшей осени популярная певица и актриса начала пропадать с эфиров и соцсетей. На ноябрьской вечеринке телеканала RU.TV Семенович обмолвилась, что недавно уже в третий раз перенесла коронавирус.
- Доктора прописали мне огромное количество витаминов и железа, - поделилась телезвезда. – коронавирус очень сильно вымывает иммунитет и витамины из крови.
Тогда же выяснилось, что врачи запретили Анне посещать тренажерные залы и заниматься спортом.
А затем Семенович пропала из своего личного блога.
И тут уж слухи о ее обострившейся болезни начали нарастать со скоростью снежной лавины. Но вот – радостная новость. Ее создала сама Анна Семенович, выложившая селфи с одного из зарубежных курортов.
- Отдыхаю, сорри!... Тут так мне хорошо! – признается пропавшая дива.
И в самом деле, солнце, соленый ветер и панорама морского залива – лучшая микстура от всех болезней!
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.5-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: