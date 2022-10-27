Стало известно, кто заменит Даню Милохина на «Ледниковом периое»

После внезапного ухода Дани Милохина из проекта «Ледниковый период», руководство канала бросилось на поиски нового актера для шоу.

Искали-искали и, наконец, нашли.

Тик-Ток звезду в паре с олимпийской чемпионкой заменит выпускник ГИТИСа, двадцатитрехлетний Алексей Лукин.

Свою известность парень получил благодаря роли Ивана Иванова в сериале «Ивановы-Ивановы» на телеканале СТС.

Напомним, что ранее Медведева выступала в паре с молодым шоуменом Даниилом Млохиным, однако, по неизвестным причинам, он принял решение покинуть территорию России, чуть не сорвав при этом съемки проекта «Ледниковый период».

ФОТО: соцсети