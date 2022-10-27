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11:58, 27 октября 2022
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Стало известно, кто заменит Даню Милохина на «Ледниковом периое»

Стало известно, кто заменит Даню Милохина на «Ледниковом периое»

После внезапного ухода Дани Милохина из проекта «Ледниковый период», руководство канала бросилось на поиски нового актера для шоу.

Искали-искали и, наконец, нашли.

Тик-Ток звезду в паре с олимпийской чемпионкой заменит выпускник ГИТИСа, двадцатитрехлетний Алексей Лукин.

Свою известность парень получил благодаря роли Ивана Иванова в сериале «Ивановы-Ивановы» на телеканале СТС.

Напомним, что ранее Медведева выступала в паре с молодым шоуменом Даниилом Млохиным, однако, по неизвестным причинам, он принял решение покинуть территорию России, чуть не сорвав при этом съемки проекта «Ледниковый период».

ФОТО: соцсети

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