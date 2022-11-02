Стало известно, кто оплачивает строительство джаз-клуба Ларисы Долиной

Лариса Долина уже давно анонсировала открытие своего джаз-клуба. Певица уверяет, что строительство идёт активно, но долгожданная премьера клуба так и не случилась. В своем новом интервью артистка откровенно рассказала о том, кто спонсирует ее проект.

Как стало известно, джаз-клуб Долиной – это подарок бизнесмена Юрия Растегина. Знаменитости нередко появляются вместе на светских мероприятиях, но Лариса утверждает, что их с Юрием связывают только дружеские отношения. «Это его место. Он его выбрал, он его купил и мне дарит», – пояснила певица.

Также звезда поделилась, что планирует привлечь к работе в клубе свою дочь Лину, которая станет шеф-поваром. «Мы с ней будем продумывать меню и обратимся, наверное, за помощью к каким-нибудь специалистам, потому что Лина в первый раз встанет за плиту»,– рассказала о планах Долина.

Когда произойдёт открытие клуба – об этом не знает даже сама певица, и всё-таки Лариса пообещала, что это будет очень интересное место!

ФОТО: Kashaev Pavel/East News