Стало известно, кто из звёзд не будет отдыхать в Новогоднюю Ночь

В сеть просочилась информация о том, кто будет развлекать богатую (и не очень) публику в Новогоднюю ночь.

Учитывая, что многие платежеспособные зрители решили провести зимние праздники за границей, перечень выступающих заметно снизился по сравнению с прошлым годом.

Как обычно, почти все основные площадки будут заняты золотыми звездами советской и постсоветской эстрады.

Леонид Агутин и Полина Гагарина - в ресторане "Туарндот", Найк Барзов - в «16 тоннах» Uma2Rman в "White Rabbit".

Группа «Корни» выступит полным составом в подмосковной усадьбе Бушарино, а со сцен чуть менее известных заведений порадуют публику Родион Газманов и Ольга Бузова.

В Большом Театре традиционно поставят "Щелкунчика" П. И. Чайковского.

Билеты на балет были раскуплены еще месяц назад. Сообщается, что средний чек на одного человека составлял порядка 150.000 рублей.