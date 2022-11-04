Стало известно, кто будет новым соведущим Воли в Comedy Club

В новом выпуске Comedy Club всех любителей шоу ждёт сюрприз: больше не будет привычного дуэта Воля-Харламов. В начале выпуска Павел выступит с речью о том, что пришла пора изменений и новых ведущих. Так, теперь коллегой Воли станет комик Андрей Бебуришвили.

Пока неизвестно, временная это мера или нет. Сам Гарик Харламов никак не комментирует ситуацию. Зато новый ведущий с удовольствием поделился эмоциями. «Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy — это немного другое. Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов, вроде, не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет», – сообщил Андрей.

ФОТО: личный архив Воли