Стало известно кому на самом деле посвящен хит «Миллион алых роз»

Совсем узкий круг артистов в курсе кому на самом деле было посвящено одно из самых популярных в ХХ веке музыкальных произведений.

Тайну приоткрыл заслуженный артист России Станислав Садальский. Это стихотворение Вознесенский посвятил своей возлюбленной – бессменной актрисе театра им. Вахтангова Людмиле Максаковой.

У нее был бешеный роман с Вознесенским, - заверил 71-летний маэстро. И рассказал о признании, которое сделала ему его давняя подруга.

Как-то раз они с Вознесенским оказались в одно и то же время в США. И поселились в одном номере в отеле.

Я говорю Андрею: вот ты посвятил мне «Миллион алых роз». И где же они? Утром просыпаюсь – весь номер завален апельсинами. Ступить некуда… Я шла в ванную по апельсинам!»

Видимо, поэт решил быть до конца оригинальным и не повторять прием Пиросмани. Сама 82-летняя Людмила Васильевна про эту апельсиновую историю не распространяется.

«Вот умер мой большой друг Андрей Вознесенский. Очень по этому поводу скорблю. Он мне много стихов посвятил, считал меня своей музой», - сказала она в 2010 году, когда поэта не стало.