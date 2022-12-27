Стало известно, кого назвали главным скандалистом 2022 года

До Нового года остались считанные дни, а потому все знаменитости спешат подвести итоги уходящего года. Правда, в этот момент звезды забывают о своих скандальных выходках и провокационном поведении. Журналистка Алена Жигалова припомнила одному артисту все его «заслуги» и назвала самую оскандалившуюся персону 2022 года. Речь идет о Филиппе Киркорове.

Действительно, певца можно по праву назвать главным ньюсмейкером. Каждую неделю имя поп-короля отечественной эстрады появлялось в прессе рядом с громким заголовком. В Сети до сих пор обсуждают появление на сцене Филиппа в одних колготках, его танец на кресте и возможный запрет на въезд в США. Вот почему Жигалова без раздумий назвала Киркорова персоной, возглавляющей все новостные рейтинги.

«Вы все меня часто обвиняете, что я защищаю его, но это не так. Я нередко его критикую и ругаюсь. Иногда он прислушивается, иногда - нет», — высказалась Алена на своем YouTube-канале.

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