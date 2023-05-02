Стало известно, к кому перейдет многомиллионное наследство Валентина Юдашкина

Знаменитый художник-модельер считался одним из самых состоятельных представителей своей профессии в России.

Размер его состояния экспертам еще предстоит уточнить, однако уже сейчас известно, что элитная вилла в поселке Баковка, которую многие называют не иначе, как дворцом, оценивается в 200 млн. рублей — и это без учета антикварной мебели и уникальных произведений искусства.

В Москве, как сообщает Dni.ru, маэстро также владел квартирой в Брюсовом переулке и коммерческой недвижимостью в районе Кутузовского проспекта.

Кроме того Юдашкину принадлежал дом в Нью-Йорке, неподалеку от Пятой авеню. Известно, что с террасы этого пентхауса, площадью в 230 кв. м. открывается панорамный вид на Центральный парк. Стоимость дома составляет около $5,7 млн.

Главными претендентами на недвижимость Валентина Абрамовича считаются наследники первой линии — его жена и дочь.

Сложнее обстоит дело с правами на модный дом Valentin Yudashkin. Некоторые источники сообщают, что сам модельер имел право лишь на 25 процентов дохода от этого коммерческого предприятия. Причем оформлена эта доля была через кипрский оффшор.

Незадолго до кончины Юдашкин упоминал, что задумывается о преемнике, который мог бы встать вместо него во главе Дома моды.

Вдова покойного Галина Юдашкина уже сообщила, что бренд полностью выкуплен и принадлежит семье.