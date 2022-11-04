Стало известно имя нового партнера Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева и Даня Милохин считались одной из самых ярких пар «Ледникового периода», но неожиданно для всех блогер покинул проект, объяснив поступок усталостью. Это стало причиной того, что двукратная чемпионка мира могла досрочно завершить участие в шоу. Тем не менее не стоит грустить: создатели «Ледникового периода» нашли для Медведевой нового партнёра. Им стал актёр Фёдор Федотов.

Напомним, что в прошлом сезоне мужчина уже принимал участие в проекте: тогда вместе с Татьяной Волосожар они заняли первое место. Сможет ли Фёдор повторить свой успех с Евгенией – увидим совсем скоро!

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News