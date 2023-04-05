Стало известно, что отличает Полину Гагарину от Ким Кардашьян и Илона Маска

Когда 16 лет назад у Полины Гагариной появился первенец, актриса начала полнеть. Сын Андрей «обошелся» победительнице «Фабрики звезд-2» в 25 килограммов лишнего веса.

«В какой-то момент я начала весить 88 кг, мне стало противно смотреться в зеркало», - вспоминает звезда.

Тогда Полина принялась изучать различные диеты и методики для похудания.

Изменения в рационе и регулярные походы в спортзал позволили ей восстановить былую форму и стать такой обворожительной, какой мы видим ее сейчас.

Однако нашлись завистники, которые предположили иной сценарий чудесного возрождения фотомодели.

Некоторое время назад в богемной среде стали популярны некие медицинские препараты для диабетиков. Поговаривают, что на этих уколах уже давно сидят, к примеру, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и мультимиллионер Илон Маск.

Полина с негодованием отвергает подобные подозрения.

«Этот препарат я в своих целях не применяла. Я очень пугливый и опасливый человек.

Знаю, как хочется найти волшебную таблетку для похудения. Но, к сожалению, я за все эти годы ее не нашла».