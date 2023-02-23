Стали известны подробности состояния больного Андрея Губина
Вернувшийся в Россию Андрей Губин продаст свой новый хит рэперу Джигану.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-veruineveru»
48-летний певец, некогда один из самых известных российских музыкантов и автор лучших хитов Жанны Фриске и Ольги Орловой, сейчас находится в загородном доме в Подмосковье.
В последнее время бывший шоумэн старается не появляться на публике.
Он убеждён – у него сложное неврологическое заболевание. Тем не менее, певец унывать не собирается.
Уединившись в особняке, Губин продолжает заниматься творчеством и, как сообщает издание 7ДНЕЙ, весьма успешно.
«Вот, вчера набросал новую композицию, может даже продам её», – воодушевленно говорит Губин.
Известно, что потенциальными покупателями будущего хита могут стать хип-хоп исполнители Джиган и Рамиль.