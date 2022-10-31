Стали известны подробности последних дней жизни Жанны Фриске

Сестра Жанны – Наталья Фриске рассказала журналистам грустные подробности последних дней жизни звезды.

«Жанна порою была очень вспыльчивой и могла взорваться даже при намеке о проблему, поэтому мы отгораживали певицу от слухов и сплетен как могли», – грустно комментирует Наталья.

По словам родственницы, Фриске до своей последней недели верила, что сможет одержать над недугом вверх и изо-всех сил сама старалась соблюдать спокойствие.

Однако несколько дней перед уходом «Блестящая» сдалась, поникла и совсем перестала узнавать родных и близких.

Напомним, что Жанна Фриске узнала о своей болезни сразу после родов. Ходят слухи, о сильнейших головных болях, которые мучали девушку еще летом 2012 года.

После дорогостоящих курсов терапии в Германии и Китае, Жанна продолжила борьбу с онкологией в российской столице. К сожалению, 15 июня 2015 года Фриске скончалась.

Певице было всего сорок лет.

ФОТО: East News