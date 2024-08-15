«Стала взрослой»: певица DAASHA рассказала о смене стиля и новых треках

Певица DAASHA рассказала о творчестве и изменениях в своей жизни в рамках музыкального марафона на «Авторадио» в честь юбилея независимого продюсерского центра Velvet Music. В вечернем шоу «Мурзилки Live» известный российский рекорд-лейбл отметил свое 20-летие.

Самая юная солистка лейбла призналась, что поставила на паузу грустные песни.

«Очень депрессивные, страдальческие треки были. Но сейчас у меня стоит какой-то блок на депрессию. Я не могу писать депрессивные тексты. Я хочу делиться исключительно счастьем», – призналась артистка.

Глава Velvet Music Алена Михайлова рассказала, что услышала Дашу и была потрясена глубиной ее треков, а ведь девушке было всего 15 лет. Со временем она изменилась, в том числе внешне.

«Очень важно, что она чувствует, и что органично ее аудитории, ее возрасту. Сейчас мы любуемся. Она у нас стала взрослой, из девчонки совсем малышки превратилась в красивую девушку. И что касается ее образа, он соответствует этой красоте. Сексуальность – она появилась, несмотря на юный возраст, но вот она тоже теперь у нас есть», – отметила Алена в эфире «Авторадио».

DAASHA исполнила в студии песни «Лето Летай» и «С мая до февраля». Также в музыкальном марафоне приняли участие другие артисты: Мари Краймбрери, Zvonkiy, Никита Киоссе, Фейгин, НайдИ, ARS JALI, Lx24.